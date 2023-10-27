وائل جسار يلغي جميع حفلاته والسبب فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المطرب وائل جسار إلغاء جميع حفلاته القادمة ،وذلك تضامنًا مع الشعب الفليسطيني.

وقال جسار :"هذا أقل شيئ يمكن تقديمه لأهل غزة، البلد الذي يعاني منذ 1948 وإذا رأينا مؤخرا الذي حدث في مستشفى المعمداني فهو وحشية لا توصف".

وأضاف "الله يقدر شعب فلسطين وبأذن الله سيظلوا صامدين وكلنا بجانبكم"

يذكر أن طرح وائل جسار، في الفترة الماضية أحدث أغانيه بعنوان "في حد بيحبني"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد الشافعي.

وتقول كلمات أغنية في حد بيحبني “في حد بيحبني يسندني لما انحني، يساعدني ويشدني لو في الحزن اترميت، في حد هيودني لو توهت هيدلني، ببساطة فيه أحتمي لو من الدنيا أتأذيت، هل ليّ صاحب وفي ينصفني بيه أكتفي، يضويني لما أنطفي يساعدني على الأيام”.

على مدار الأيام الماضية، تضامن عددا كبيرا من الفنانين العرب مع الأحداث الجارية في فلسطين ومنهم من اختار التبرع بالمال بينما اختار البعض الآخر التطوع في الهلال الأحمر وغيره من المؤسسات، واختار البعض الآخر التوعية عن القضية الفلسطينية من خلال حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

كما تم تأجيل العديد من الفعاليات الفنية في مصر نظرا لأحداث غزة مثل مهرجان الجونة السينمائي الدولي، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان الموسيقى العربية وغيرهم الكثير من الحفلات.