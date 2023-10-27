4 نجوم "أونلاين" في موسم الرياض والسبب ترفيه

ياسر رشاد - القاهرة - شارك كل من النجمة أصالة وإليسا ومحمد عبده وتامر عاشور، ضمن فعاليات موسم الرياض، وتم عرض الحفلات عن بطريقة "أون لاين " عبر تطبيق "بوي بوك".

وأحيت النجمة السورية أصالة حفلها أمس الخميس، وكان حفلًا غنائيًا أون لاين عبر إحدى المنصات السعودية، حيث يأتي ضمن فعاليات موسم الرياض.

وبدأت أصالة حفلها بتقديم أغنية "شكرًا" بالإضافة إلى عدد من أغانيها المميزة، وسط حضور فرقتها الموسيقية، كما تغنت أصالة بعدها بعدد من أغانيها باللهجة الخليجية.

يعتبر الحفل ثاني حفلات السعودية بطريقة الأونلاين ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشاركت الشركة المنظمة فيديو لـ أصالة فور بدء الحفل، حيث بدأت حفلها بأغنية شكرا وتابعتها بمجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة.

محمد عبده

وفي نفس الحفل أحيى فنان العرب محمد عبده حفله“أونلاين” ضمن فعاليات موسم الرياض مساء أمس عبر تطبيق Webook من تنظيم شركة روتانا وإخراج كميل طانيوس.

إليسا

أحيت المطربة اللبنانية إليسا أمسية غنائية، ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، في حفل "أونلاين" بثه تطبيق "وي بوك"

وأطلت النجمة إليسا بفستان أنيق أزرق اللون، من تصميم "TALBOT RUNHOF"، وبه فتحة صدر على شكل "V".

ويتميز الفستان، الذي يبلغ سعره 2195 دولارا، بتنورة من الساتان واسعة قليلا، إلى جانب أكمام بطول الكوع.

وأدت إليسا باقة متنوعة من أجمل أغنياتها، أبرزها "إحكيلي عن بلدي"، و"أسعد وحدة"، و"هنغني كمان وكمان"، و"لولا الملامة".

تامر عاشور

شارك المطرب تامر عاشورفي الحفل في نفس الحفل، وقدم الفنان تامرعاشور باقة من أشهر أغنياته خلال الفعالية.

ويذكر أن أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن حفلات غنائية تُقام "أونلاين" لعدد من كبار نجوم الأغنية في العالم العربي.

تقام الحفلات ما بين يومي 25 و26 أكتوبر الجاري ويحييها: الفنانة إليسا، الفنان محمد عبده، الفنانة أصالة، والفنان تامر عاشور وستقام الحفلات أون لاين عبر موقع "وي بوك"، ويتم أذاعة الحفلات عبر" بوي بوك" على الإنترنت ليشاهدها العالم العربي.

واصل "تركي آل الشيخ" الترويج لمباراة الملاكمة المنتظرة "معركة الأشرس" بين الملاكم العالمي، فرانسيس زافيير نجانو والملاكم البريطاني تايسون فيوري والمقرر إقامتها يوم السبت 28 أكتوبر الجاري.

وكشف "تركي" عن العديد من المسابقات الخاصة بالمباراة المرتقبة وجوائزها التي تصل إلى 100 ألف دولار إلى جانب العديد من السيارات الفارهة لعدد من الفائزين المحظوظين والذي يقوم بالكشف عنهم عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إكس".