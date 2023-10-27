التفاصيل الكاملة لعرض "تشارلي" قبل انطلاقه الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان محمد فهيم، لعرض مسرحيته الغنائية الاستعراضية الجديدة "تشارلي"، مساء اليوم، الجمعة، على آحد مسارح مدينة السادس من اكتوبر.

ويشار إلى ان عرض تشارلي، بطولة محمد فهيم، أيمن الشيوى، نور قدرى، داليا الجندى، تأليف الدكتور مدحت العدل، وتصميم ملابس ريم العدل، إكسسوار محمد سعد، إضاءة جون هيوي، مصمم رقصات عمرو باتريك، مخرج منفذ أسامة فوزي وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي وموسيقية تصويرية نادر حمدي، ديكور حازم شبل، ومن إخراج أحمد البوهي.

وتتناول المسرحية حياة واحد من أشهر ممثلي السينما في العالم “تشارلي شابلن” ومدى تأثيره في صناعة الأفلام العالمية، وتروي المسرحية قصته من جانبها الإنساني، وتلقي الضوء على المراحل والصعوبات التي تخطاها في رحلته ومشواره الفني.

وتستعرض المسرحية حياة الممثل البريطاني الأصل تشارلي شابلن (1889-1977)، أيقونة السينما الصامتة، حيث أصبح "تشابلن" أيقونة في جميع أنحاء العالم من خلال شخصيته الشهيرة "المتشرد، الصعلوك أو المتسَكِّع"، ويعتبر من الشخصيات الأبرز في تاريخ صناعة السينما. امتدت حياته المهنية لأكثر من 75 سنة، من بداية طفولته في العصر الفيكتوري وحتى قبل وفاته بسنة، شملت التملق والجدل.