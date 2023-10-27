شكرا لقرائتكم خبر عن بين الحب والجرح.. قصة أغنيتين لـ إليسا عكستا حالتها النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل ملكة الإحساس النجمة اللبنانية اليسا، بعيد ميلادها اليوم الجمعة 27 أكتوبر، وتعد اليسا إحدى أهم المطربات التى استطاعت تجسيد حياة المرأة العاطفية والمجروحة بأسلوبها الخاص فى اختيار كلماتها التى تناسب طبيعة الفتاة، واشتهرت فى أغانيها باللون العاطفى حتى أن الجمهور لقبها بـ "ملكة الإحساس" فلصوتها نبرة صوت دافئ يشعرك بحالة حب رائعة.

النجمة اليسا هي إنسانة فعاشت قصص حب بعض كان ناجحاً والآخر فشل، وكان لبعض أغنياتها قصص واقعية عكست حالتها النفسية وقتها، فعلى سبيل المثال، روت اليسا قصة أغنية "فاكر" حيث قالت: "كنت أحب شخص وكان لدى عمل في مصر وهو أيضاً والتقينا بمصر، وحدث خلاف بيننا فلم يتركنى فقط بل ترك البلد كلها وسافر، كنت أعيش وقتها حالة نفسية سيئة والتقيت محمد رحين وسمعت معه أغنية "فاكر" والتي عبرت عن احساسى وترجمت كل لحظة أعيشها، وأصبحت من أقرب الأغانى لقلبى".

كما سردت اليسا قصة تتعلق بأغنية "حالة حب" قائلة: "القصة كنت في تركيا ومستقلة تاكسي مع شقيقي وصديق لها تركي، وسمعنا أغنية أعجبتنى وصرت أرددها، وعندما عدت إلى لبنان تذكرتها أثناء تحضيراتى للألبوم.

وتابعت اليسا: "اتصلت بصديقى التركى وسألته عن الأغنية لأنى نسيتها ولكنه أخبرنى بأنه لا يتذكرها أيضا، وقررت أسمع الأغانى الهيتس التي طرحت في هذا العام وقتها ما يقرب من شهر لشهرين وبعد أن وجدتها أرسلتها لنادر عبد الله وطلبت منه أن يكتب عليها كلام رومانسي، وفى تلك الفترة كنت أعيش حالة حب ورطبها بحالتى النفسية التي كنت اعيشها وأصبح هي أغنية "حالة حب".