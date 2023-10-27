بعد طول انتظار، بيونسه تكشف عن عطرها الحميم في فيديو نادر وطريف.

أمتعت المغنية الأميركيّة بيونسيه متابعيها بمقطع فيديو نادر عبر إنستغرام فتحت فيه عبوة عطرها الجديد Cé Noir.

وفي تعليق على فيديو بالأبيض والأسود، شاركت بيونسيه حماسها بالعطر الجديد الذي طال انتظاره، قالت فيه “انا متحمّسة للغاية. هذه زجاجة عطري Cé Noir، أصبحت أخيرًا جاهزة بعد سنوات من العمل”.

ويتميّز عطر المغنية العالمية بغلاف ملون، وهي حرصت على ابتكار عطر يمتزج فيه الحضور المتجانس بالشعور بالحميميّة. وقد أكّدت على ذلك اثناء إزالة الغلاف عن الزجاجة اذ قالت” أردت شيئًا يتمتع بالحميميّة”.

وفي حركة ترويجية منها، قامت بيونسيه برشّ القليل من العطر حول عنقها، مشيرة الى انها استخدمت منه خلال جولتها الفنيّة العالمية Renaissance Tour، ثمّ عادت فدسّت الزجاجة في علبتها مازحة” يجب ان أبقيه جديدًا”. وختمت المشهد الدعائي لمنتوجها الخاص بضحكة قائلة” هذا هو Cé Noir، لا تقل المزيد”. http://www.instagram.com/p/Cy1SLchPDWe/

وكانت بيونسيه قد أهدت روّاد حفلاتها الموسيقية في جولاتها في كلّ من سان فرنسيسكو ولاس فيغاس وفينيكس وتامبا وأتلانتا وواشنطن عيّنات من عطرها الجديد، فيما سيتمكّن عشاق المغنية من شراء العطر في الولايات المتحدة وكندا سعة ٥٠ مل مقابل ١٦٠ دولارًا أميركيًّا، فيتمتعون بشكل التصميم الذي ابتكرته بيونسيه وصنع في فرنسا، وبرائحته التي يمتزج فيها عطر الكليمنتين بالورد الذهبي والياسمين السامباك والمر الناميبي والعنبر الذهبي. كذلك سيحصل المعجبون الذين يشترون العطر مسبقًا على هدية خاصة حتى نفاذ الكمية.

تجدر الإشارة الى ان عطر بيونسيه الجديد Cé Noir ينضمّ الى مجموعة عطورها السابقة، “Heat “في العام ٢٠١٠ و “Pulse “ في العام ٢٠١١، وهي أكثر العطور مبيعًا في الفئة التي أطلقها المشاهير.