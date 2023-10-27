ميرنا وليد - بيروت - حقق الفنان اللبناني ماهر جاه نجاحا لافتا في أغنياته، وشهدت حفلاته اقبالا واسعا من قبل الجمهور، نذكر من أغنياته: "يا ورد، اخر همي، بلا أصل، الطرحة البيضاء".
موقع "الفن" التقى بالفنان ماهر جاه، وقد أجرينا معه مقابلة ممتعة تحدثنا فيها عن مدى تعرضه لصعوبات عند بداية مشواره الفني، هل على الفنان ان لا يكون مسالما في الوسط الفني، من دعم ماهر جاه في مسيرته الفنية، وهل هو مظلوم فنيا؟.
لمعرفة كل التفاصيل، تابعوا مقابلة ماهر جاه في الفيديو المرفق بالخبر.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ماهر جاه: "الشمس طالعة والناس قاشعة" ويختار هذه الأغنية لـ سيف نبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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