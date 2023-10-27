رقم خيالي تركه الأمير الوليد بن طلال بقشيش في مطعم .. فكم بلغت قيمته ؟

ميرنا وليد - بيروت - بطبيعة الحال فإن تواجد أي شخص في مطعم يحتم عليه أن يترك بقشيشاً للعاملين، وتختلف نسبة الأموال المتروكة كبقشيش ليس بحسب ما يملكه الزبون من مال فقط بل بحسب كرمه أيضاً.



وإذا رجعنا في جولة على أبرز البقشيش الذي ترك في مطعم من قبل أشخاص معروفين، فيتصدر الأمير السعودي الوليد بن طلال حيث أنه عام 2017 انتشر إلى العلن أن خلال تواجده في مطعم نصرت الشهير في تركيا ترك بقشيشاً بلغت قيمته 20 ألف ليرة تركي أي ما كان يعادل حينها نحو 5700 دولار أميركي.