ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم "حسن المصري" الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 709 آلاف و515 جنيه، وبالتالي وصل إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن 4 ملايين و189 ألفا و770 جنيه.

فيلم "حسن المصري" بطولة أحمد حاتم، فريال يوسف، دياموند أبو عبود ومراد مكرم، من إخراج سمير حبشي، وتم تصوير معظم مشاهد الفيلم في العاصمة اللبنانية بيروت.

الفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر.

وكان آخر أعمال حاتم السينمائية فيلم "المطاريد" الذي شارك في بطولته إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك وغيرهم.

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حاتم يستمر بحقيق النجاح بـ "حسن المصري" وهذا ما وصل إليه حتى الأن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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