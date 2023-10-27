إلهام شاهين برسالة مؤثرة عن مصر: "تحيا مصر"

ميرنا وليد - بيروت - بعد الأحداث الأخيرة في مصر، توجهت الممثلة المصرية إلهام شاهين برسالة لبلدها، متمنية له الخير.

وكتبت إلهام شاهين: "إتساع قوة مصر العسكريه يزيد نفوذها السياسي .. ربنا يحميكى يا مصر يا أم الدنيا .. اللهم إحفظ مصر و جيشها و شعبها و رئيسها .. مصر ستكون الصخرة التى تتحطم عليها مؤامرات أهل الشر تاريخيا .. تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر".

وكانت إلهام شاهين قد شاركت فيديو لحوار جرى بين عسكري أميركي، والرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك أثناء تواجده في تل أبيب، وقال العسكري: "أنا طيار سابق في الجيش، وهذا صديقي جندي سابق. نتساءل لماذا يجب علينا التصويت لشخص أيد الحروب التي تسببت بمقتل الآلاف من إخوتنا وأخواتنا، وعدد لا يحصى من المدنيين العراقيين. لقد تسببت في هذه الحروب، كما أنك منحت وساما لرجل أيد وتسبب في تلك الحرب، يديك ملوثة بالدماء أيضا، أنت غير مؤهل سيدي".

وبدورها علقت الممثلة على الفيديو على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: "عسكري امريكي يوبخ الريئس الامريكي في تل أبيب. هذا البايدن لابد من محاكمته على كل ما فعله بالشعوب العربيه من جرائم حرب - إلهام شاهين".

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