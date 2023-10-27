فيديو لتدافع الجمهور حول سعود القحطاني في حفل مركز طابا في بريدة

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدافع أعداد كبيرة من الجمهور حول مشهور التيك توك سعود القحطاني، خلال حضوره حفل مركز طابا في مدينة بريدة.

وأظهر الفيديو القحطاني وسط عدد كبير من الأشخاص، مما جعله يرفع الشماغ والعقال خشية سقوطهما بسبب التزاحم. كما شوهد البعض يحمل جواله ويسير خلفه ليلتقط معه الصور التذكارية، فيما قام آخرون بالنداء عليه كي يلتفت لهم ويلبي طلبهم.