أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدافع أعداد كبيرة من الجمهور حول مشهور التيك توك سعود القحطاني، خلال حضوره حفل مركز طابا في مدينة بريدة.
وأظهر الفيديو القحطاني وسط عدد كبير من الأشخاص، مما جعله يرفع الشماغ والعقال خشية سقوطهما بسبب التزاحم. كما شوهد البعض يحمل جواله ويسير خلفه ليلتقط معه الصور التذكارية، فيما قام آخرون بالنداء عليه كي يلتفت لهم ويلبي طلبهم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو لتدافع الجمهور حول سعود القحطاني في حفل مركز طابا في بريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.