شاهد.. ظهور غازي الذيابي على سناب شات بعد غياب طويل ويشكر متابعيه

فاجأ المشهور على سناب شات “غازي الذيابي” متابعيه بظهوره الأخير بعد فترة غياب طويلة عن وسائل التواصل الاجتماعي. وقد رحب الذيابي بمتابعيه وألقى عليهم التحية وطمأنهم على حالته بقوله: “هذا غازي بشحنة ولحمه”.
وعن فترة الغياب، أشار الذيابي إلى أنه أخذ فترة قصيرة ليستريح القلب والعقل، وثمن اهتمام واستفسارات المتابعين خلال فترة غيابه. وأعرب عن شكره العميق لجميع من سأل عنه وأظهر اهتمامًا به خلال تلك الفترة.
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