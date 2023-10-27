فن ومشاهير

محمد رمضان لأهالي غزة: "قریب تصلون في المسجد الأقصى تحت الراية الفلسطينية"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الفنان محمد رمضان، رسالة جديدة لأهالي غزة والشعب الفلسطيني الشقيق.

وكتب رمضان، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "جمعة مباركة عليكم أخواتي وأحبابي في غزة.. سلامي لكم وقلبي معكم.. بإذن الله عن قریب تصلون في المسجد الأقصى تحت الراية الفلسطينية العربية".

وكان"رمضان" قد تعرض للعديد من الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعدم نشره أي دعم للشعب الفلسطيني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواصلة احتفاله بنجاح حفله الغنائي الذي أقيم في كوت ديفوار على هامش قرعة كأس أمم إفريقيا.

ثم أعلن رمضان، بعدها تضامنه مع القضية الفلسطينية، والتبرع بأرباح حفلاته الغنائية لصالح أهل غزة، وعلق: "كل جولاتي الفنية في المنطقة العربية وخارجها لمساندة أخوتي في غزة".

يذكر أن، آخر أعمال محمد رمضان كان فيلم "ع الزيرو" وشاركه البطولة نيللي كريم، وعدد من الفنانين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا