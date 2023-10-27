محمد رمضان لأهالي غزة: "قریب تصلون في المسجد الأقصى تحت الراية الفلسطينية"

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الفنان محمد رمضان، رسالة جديدة لأهالي غزة والشعب الفلسطيني الشقيق.

وكتب رمضان، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "جمعة مباركة عليكم أخواتي وأحبابي في غزة.. سلامي لكم وقلبي معكم.. بإذن الله عن قریب تصلون في المسجد الأقصى تحت الراية الفلسطينية العربية".

وكان"رمضان" قد تعرض للعديد من الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعدم نشره أي دعم للشعب الفلسطيني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواصلة احتفاله بنجاح حفله الغنائي الذي أقيم في كوت ديفوار على هامش قرعة كأس أمم إفريقيا.

ثم أعلن رمضان، بعدها تضامنه مع القضية الفلسطينية، والتبرع بأرباح حفلاته الغنائية لصالح أهل غزة، وعلق: "كل جولاتي الفنية في المنطقة العربية وخارجها لمساندة أخوتي في غزة".

يذكر أن، آخر أعمال محمد رمضان كان فيلم "ع الزيرو" وشاركه البطولة نيللي كريم، وعدد من الفنانين.