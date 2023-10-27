روجينا تشكر الهلال الأحمر: "معا لنصرة القضية الفلسطينية"

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الفنانة روجينا، الشكر لجمعية الهلال الأحمر المصري، لما يقومون به من مساعدات لإدخال القافلات الإنسانية غذائية ودوائية لقطاع غزة.

ونشرت روجينا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل الشكر والتقدير لجمعية الهلال الأحمر المصري.. شكرا لكل المتطوعين في هذا العمل الإنساني.. معا لنصرة القضية الفلسطينة.. معا لنصرة أهل غزة".

يذكر أن، نقابة المهن التمثيلية أقامت مؤخرًا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وسط انتفاضة العديد من النجوم بينهم باسم سمرة، سيد رجب، عبدالعزيز مخيون، نرمين الفقي، رانيا محمود ياسين، وعدد من الفنانين.

وكانت آخر أعمال روجينا، مسلسل "ستهم" الذي عُرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته سلوى عثمان ومحمد عبد الحافظ وغادة طلعت، وأمير صلاح الدين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز.