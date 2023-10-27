هنا الزاهد تعلق على سقوط طائرة في طابا

محمد اسماعيل - القاهرة - علقت الفنانة هنا الزاهد، على سقوط طائرة بدون طيار مجهولة الهوية بالقرب من أحد المباني المجاورة لمستشفى طابا.

ونشرت الزاهد، صورة لعلم مصر، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "احفظها من كل شر وأحفظ أهلها وجيشها يا رب".

على جانب آخر، أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023 بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.

وأضاف في بيان له، الجمعة، أن الحادث أسفر عن إصابات طفيفة لعدد ( 6 ) أفراد، وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية.

جدير بالذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها هنا الزاهد، كان مسلسل "سيب وأنا أسيب" بطولة أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، ساندي علي، دنيا سامي، فاطمة الكاشف، وعدد من الفنانين.