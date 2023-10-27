دنيا سمير غانم عن والديها: "أطيب وأغلى الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وأرفقتها بدعاء لهما عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت "دنيا": "الله يرحمكم يا حبايبي وحشتوني أوي يا أطيب وأغلى الناس".

وشاركها الجمهور الدعاء لوالديها والترحم عليهما، وجاءت التعليقات كالتالي: "الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته" ، "ربنا يرحمهم يا حبيبتي" ، "ربنا يرحمهم" ، "ربنا يوسع عليهم جنته يا حبيبتي" ، "رحمة الله عليهم".

يذكر أن، مسلسل "جت سليمة" هو آخر أعمال دنيا سمير غانم، وعرض في شهر رمضان 2023، وشارك في بطولته محمد سلام، غادة طلعت، سامي مغاوري، محمد ثروت، وعدد آخر من ضيوف الشرف.