محمد أنور في أول رد بعد انضمامه لـ "زواج اصطناعي": "اللهم نصرا على من ظلمني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان محمد أنور، رسالة لكل من ظلمه بعد انضمامه لمسرحية "زواج اصطناعي" بديلا للفنان محمد سلام.

وكتب أنور، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "ربي إنك حرمت على نفسك الظلم وحرمته على عبادك، فاللهم أنت كفيلي وحسبي على من ظلمني وقهر قلبي".

وتابع: "ربي إني تركتهم لـ يوم لا يضيع فيه حق يا رب خذ حقي بعزتك وجلالك.. يا رب وأنا أعلم أن دعاء المظلوم على الظالم سريع الإجابة".

وأضاف: "اللهم أنصرني نصرا على كل من ظلمني وأجعل لهم نصيب مما شعرت به".

وكان محمد أنور قد حل بديلا لـ محمد سلام بعد اعتذاره عن المشاركة بمسرحية "زواج اصطناعي" تعاطفا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

ويواصل صناع مسرحية "زواج اصطناعي" مي عز الدين وبيومي فؤاد ومحمد أنور، عمل البروفات، استعدادا لعرضها يوم 30 أكتوبر الجاري.

المسرحية تدور أحداثها حول زوجان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، ثم يجرى لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهم يعيدون التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.