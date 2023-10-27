تامر حسني يستعين بآية قرآنية.. ويعلق: "لازم نقرب لربنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعان الفنان تامر حسني، بآية قرآنية، موجها رسالة لجمهوره بضرورة التقرب من المولى عز وجل.

ونشر تامر، الآية القرآنية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "احنا في فترة من حياتنا عمرنا ما عدينا بيها قبل كدة والكل تعبان وكتير مننا محتارين وكتير تايهين ومستغربين ومش مصدقين اللي بيحصل واللي شايفينه قدام عنينا".

وتابع: "دلوقتي كنت بسمع شيوخ كتير بيتكلموا عن إننا لازم نقرب لربنا عشان ده الحل الوحيد لكل الأديان، عشان نخرج من الضلمة اللي عايشينها للنور.. روحت ماسك القرآن فجأة وفتحته وقولت يا ترى لما أفتح عيني هتيجي على أي آية، فتحت وعيني جت على الآية دي".

واستكمل: "الحقيقة مفيش إشارة أوضح من كدة اللي عايز يشوفها صدفة أو إشارة بتقدير من ربنا.. في النهاية إننا نقرب لربنا أكتر أكيد حاجة أحسن وأكيد أحسن إننا نفتح القرآن و نقرأ فيه ولو صفحة أيا كانت عنينا نزلت على أي آية".

وأضاف: "قراءة القرآن في حد ذاته أصلاً ثواب كبير.. سبحان الله وبحمده.. جمعه مباركة على الجميع".

يذكر أن، آخر أعمال تامر حسني بدور العرض السينمائي فيلم "تاج" وشاركه البطولة دينا الشربيني، وساندي، وهالة فاخر وعدد من الفنانين، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.