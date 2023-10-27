منه فضالي بعد سقوط طائرة بطابا: "أوعى تنسى نفسك دي مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الفنانة منة فضالي، رسالة عبر حسابها على إنستجرام، بعد سقوط طائرة بدون طيار مجهولة الهوية بالقرب من أحد المباني بجانب مستشفى طابا.

ونشرت فضالي، صورة علم مصر، وعلقت: "أوعى تنسى نفسك دي مصر.. مصر أم الدنيا، مصر المحروسة ومحروسة طول عمرها.. خافو من مصر، الجيش والشعب إيد واحدة".

من جانب آخر، أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023 بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.

وأضاف العقيد، في بيان له، الجمعة، أن الحادث أسفر عن إصابات طفيفة لعدد ( 6 ) أفراد، وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية.

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

كما شاركت أيضا في رمضان 2023 بمسلسل "سره الباتع" إخراج خالد يوسف، وبطولة أحمد فهمي، أحمد السعدني، وحسين فهمي، وعدد كبير من الفنانين.