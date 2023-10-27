بإطلالة جريئة .. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

ونشرت جنا، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة خلال تواجدها بأحد الشوارع، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أريد هذه النظارات".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "انتي في مكان تقدري تدعمي منه القضية" ، "جميلة جدا" ، "جمعة مباركة" ، "القمر"، "الحلوة جنا".

"جنا" كانت قد أعلنت مؤخرا عن توقيعها عقد عمل ستنطلق من خلاله في مسيرتها المهنية بعالم الموسيقى، وعلقت: "لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي، متحمسة، أحبكم يا رفاق ولا أستطيع الانتظار لمشاركة موسيقاي مع الجميع وبدء مسيرتي المهنية".

يذكر أن، جنا هي ابنة "الهضبة" عمرو دياب، إذ أنجب 4 أبناء.. الأولى هي نور من الفنانة شيرين رضا قبل انفصالهما، ثم زواجه من زينة عاشور، لينجبا "كنزي وجنا وعبدالله".