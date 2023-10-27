حمادة هلال: "كل ما يكتب على صفحات باسمي ليس لي أي علاقة بها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تبرأ الفنان حمادة هلال، من أي كلام يتم تداوله عبر حسابات مزيفة على فيسبوك تحمل اسمه وغير موثقة، مؤكدا أنه ليس له أي علاقة بها.

وكتب هلال، عبر حسابه على إنستجرام: "ليس لديا أي صفحة أخرى على الفيس بوك غير هذه الصفحة الموثقة، وكل ما يذكر ويكتب على الصفحات الأخرى التي بإسمي ليس لي أي علاقة بها".

وكان حمادة هلال، أعلن في وقت سابق استشهاد إحدى السيدات التي لها صلة قرابة مع زوجته بعد قصف جيش الاحتلال الصهيوني لغزة.

وقال هلال، في تصريحات تليفزيونية: "أنا أهل مراتي من غزة، وواحدة من عيلة مراتي اتوفت، وبنتها لقوها في حضنها عايشة من بيت القيشاوي اللي هو حمايا.. وإن شاء الله ربنا ينصرهم".

يذكر أن، جيش الاحتلال الاسرائيلي، يواصل مجازره الإنسانية بعد قصفهم لمستشفى المعمداني في غزة، واستشهاد ما يقرب من 500 مواطن فلسطيني، بالإضافة إلى استشهاد أكثر من 7300 شخصا حتى الآن.