فن ومشاهير

بوراك أوزجيفيت بوسامة لافتة خلال توجهه إلى السعودية .. بالصورة

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ميرنا وليد - بيروت - يتوجه النجم التركي بوراك أوزجيفيت إلى المملكة العربية ، حيث نشر صورة له على خاصية الحالية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.


وبدا بوراك شديد الوسامة كعادته، وإنها ليست المرة الاولى التي يزور فيها بوراك المملكة فقد تصدر بزيارته السابقة الترند بوسم "بوراك في جدة".
وكان بوراك قد قام بزيارة إلى دولة الكويت أيضاً في السابق.
كما زار جمهورية مصر منذ بضعة أشهر، حيث يصور إعلاناً لإحدى الشركات المصرية.
ونشر أوزجيفيت صوراً ظهر فيها من أمام الأهرامات المصرية، وبدا بإطلالة أنيقة جداً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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