بوراك أوزجيفيت بوسامة لافتة خلال توجهه إلى السعودية .. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - يتوجه النجم التركي بوراك أوزجيفيت إلى المملكة العربية السعودية، حيث نشر صورة له على خاصية الحالية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



وبدا بوراك شديد الوسامة كعادته، وإنها ليست المرة الاولى التي يزور فيها بوراك المملكة فقد تصدر بزيارته السابقة الترند بوسم "بوراك في جدة".

وكان بوراك قد قام بزيارة إلى دولة الكويت أيضاً في السابق.

كما زار جمهورية مصر منذ بضعة أشهر، حيث يصور إعلاناً لإحدى الشركات المصرية.

ونشر أوزجيفيت صوراً ظهر فيها من أمام الأهرامات المصرية، وبدا بإطلالة أنيقة جداً.