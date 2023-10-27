بالصورة - بريتني سبيرز من دون ملابس و ما ظهر في الصورة أقلق الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أثارت النجمة العالمية بريتني سبيرز جدلاً واسعاً بين الجمهور بعد أن نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت سبيرز في الصورة من دون ملابس على الشاطئ، و إلى جانبها ظهر ظل الرجل الذي يصورها ما جعل الجمهور يتساءل عن إذا كانت بريتني تحت الضغط لفعل هذا الشيء.



وفي وقت سابق، تحدثت بريتني سبيرز عن فقدانها عذريتها، وذلك في كتابها الخاص The Woman In Me الذي يتصدر حالياً اهتمام الرأي العام، خصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت بريتني: "اعتبارًا من أن الكثير من معجبيني كانوا في سن المراهقة، قام مدير أعمالي والصحافة بتجسيدي كفتاة ستظل عذراء للأبد، على الرغم من أنني عشت مع جاستن تيمبرلايك في بيت واحد أثناء ارتباطي به، وكنت أمارس الجنس منذ عمر الـ14 عاماً".

وأضافت: "لماذا حاول مدير أعمالي الإدعاء أنني فتاة صغيرة وعذراء حتى وأنا في العشرينيات؟ ليس من شأن أحد سواء كنت عذراء أو لا".

