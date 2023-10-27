تامر حسني : "هذه الآية القرآنية لها قصة خاصة معي "

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري تامر حسني منشوراً كتب فيه :"احنا في فتره من حياتنا عمرنا ما عدينا بيها قبل كده و الكل تعبان و كتير مننا محتارين و كتير تايهين و مستغربين ومش مصدقين اللي بيحصل و اللي شايفينه قدام عنينا".



وتابع تامر: "دلوقتي كنت بسمع شيوخ كتير بيتكلموا عن اننا لازم نقرب لربنا عشان ده الحل الوحيد لكل الاديان عشان نخرج من الضلمة اللي عايشينها للنور …روحت ماسك القرآن فجأه و فتحته و قولت ياترا لما أفتح عيني هتيجي على اي آيه … فتحت و عيني جت على الآيه دي … الحقيقه مفيش اشاره اوضح من كده اللي عايزه يشوفها صدفه او اشاره بتقدير من ربنا .. وأختتم حديثه قائلاً : "في النهاية اننا نقرب لربنا اكتر اكيد حاجه احسن و اكيد احسن اننا نفتح القرآن و نقرا فيه و لو صفحه اياً كانت عنينا نزلت على اي آيه ..قراءة القرآن في حد ذاته اصلاً ثواب كبير … سبحان الله و بحمده جمعه مباركه على الجميع ".

وكان تامر حسني قد إعتذر عن جولة غنائية عالمية من 20 حفلة في أشهر بلدان العالم و40 حفل زفاف داخل وخارج مصر، وذلك تضامنا مع أحداث غزة، وأوقف تامر، إصدار باقي ألبومه الجديد "هرمون السعادة" وأيضاً أوقف تحضيرات فيلمه الجديد.