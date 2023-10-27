"الكل تعبان".. تامر حسني ينصح جمهوره بالتقرب إلى الله

ياسر رشاد - القاهرة - شارك نجم الجيل الفنان تامر حسني، جمهوره منشورًا جديدًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ناصحًا متابعيه بالتقرب إلى الله في ظل الحالة النفسية التي يمر بها الجميع بسبب أحداث فلسطين.

وقال تامر حسني خلال المنشور: "احنا في فتره من حياتنا عمرنا ما عدينا بيها قبل كده و الكل تعبان وكتير مننا محتارين وكتير تايهين ومستغربين ومش مصدقين اللي بيحصل و اللي شايفينه قدام عنينا".

ونصح تامر حسني، الجميع بالتقرب إلى الله، قائلًا: "دلوقتي كنت بسمع شيوخ كتير بيتكلموا عن إننا لازم نقرب لربنا عشان ده الحل الوحيد لكل الأديان عشان نخرج من الضلمه اللي عايشينها للنور، روحت ماسك القرآن فجأه و فتحته و قولت ياترا لما أفتح عيني هتيجي على اي آيه، فتحت وعيني جت على الآية دي".

وتابع الفنان، قائلًا: "الحقيقة مفيش إشارة أوضح من كده اللي عايزه يشوفها صدفة أو إشارة بتقدير من ربنا، في النهاية أننا نقرب لربنا اكتر أكيد حاجه أحسن وأكيد أحسن إننا نفتح القرآن و نقرأ فيه و لو صفحة أياً كانت عنينا نزلت على أي آية".

واختتم نجم الجيل الفنان تامر حسني، حديثه، قائلًا: "قراءة القرآن في حد ذاته اصلاً ثواب كبير، سبحان الله و بحمده، جمعه مباركه على الجميع".

آخر أعمال الفنان تامر حسني

وكان طرح الفنان تامر حسني، مؤخرًا أغنية هرمون السعادة، من ألبوم يحمل نفس الأسم، والأغنية تعد دعائية لفيلمه الجديد تاج، الذي يعرض في السينمات حاليًا.

وتقول جزء من كلمات الأغنية:-

مسيلي على الحبايب، الحاضر واللي غايب

القعدة الليلة حلوة والسُكر فيها دايب

كل الصُحبة الجميلة متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي لسه السهرة طويلة

ما تيلا بينا نعيش شوية، لسه السنين الحلوة جايه

والحُزن بح من النهاردة، عايزين دلع في كل ثانية

أرجوك ده إحنا استوينا، أرجوك ده احنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة أرجوك ما تكونش سادة "

الفنان تامر حسني

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، السينمائية، فيلم “تاج”، والذي عرض مؤخرًا بالسينمات، وحقق إيرادات بملايين الجنيهات، وتدورأحداثه حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.