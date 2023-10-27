شكرا لقرائتكم خبر عن من تبرعات ومساعدات لأغاني وطنية.. كيف تضامن نجوم الفن مع القضية الفلسطينية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الفن على مدار الأيام الماضية على التضامن مع القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين، بعد قصفهم المستمر منذ حوالي 20 يوما من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء من خلال طرح أغاني تضامنية مع القضية، أو المشاركة في حملات تبرع الدم، حيث قام عدد من المطربين والنجوم الأيام الماضية بطرح أغاني عن القضية الفلسطينية وإظهار معاناة أهل غزة.

البداية من أغنية "الهوية عربي"، التي طرحها المطرب هاني شاكر تضامناً مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، وهي من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع احمد أمين، وأشار فى تصريحات سابقة بخصوصها أنهم قدموها تحية وتعبيراً عن وقوفهم وحبهم للشعب الفلسطيني الصامد.

أيضاً يأتى الفنان أحمد سعد بطرح أغنية "غصن الزيتون"، والتي وجهها إلى فلسطين وشعبها، وهي من كلمات حسام طنطاوى، بينما طرح الفنان محمد عدوية أغنية "أرض غزة"، والتي تحكى عما أصاب أهل غزة خلال الأيام الماضية، كلمات محمد عبد الجابر.

بينما دعت الفنانة ليلى علوى لعمل فيلم عربي عالمي عن فلسطين، يشارك فيه العديد من النجوم ليظهر ما يمر به الفلسطينيون ويترجم بكل لغات العالم، وذلك خلال حضورها فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في دورته العاشرة، مشيرة إلى أنها على استعداد تام للمشاركة في ذلك العمل بدون أجر.

كمت قال الدكتور مدحت العدل خلال لقائه على تلفزيون الخليج 365، إنه سيقدم أوبريت غنائيا بمشاركة عدد من الفنانين، ودعا جميع الفنانين لعمل بث مباشر من داخل دار الأوبرا برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى ورئيس الأوبرا الدكتور خالد داغر والمايسترو سليم سحاب، لجمع تبرعات لأطفال غزة، مناشدا الفنانين بعدم الاكتفاء بكتابة "بوست" على الفيس بوك والمشاركة يوم الأحد المقبل.

وذلك بجانب حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في تعبئة المساعدات الغذائية والطبية لأهل غزة، مع متطوعي الهلال الأحمر، منهم: دينا الشربينى، ياسمين صبرى، زينة، أحمد العوضى، أسماء جلال، هنا الزاهد، لبلبة، وعدد آخر من الفنانين.