شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل وسامر المصرى فى حفل ختام مهرجان الشارقة السينمائى للأطفال والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل كل من السيناريست مدحت العدل والنجم سامر المصرى والناقد أحمد شوقى والإعلامى أيمن النمر ومحمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية، على السجادة الخضراء لحفل ختام مهرجان الشارقة السينمائى للأطفال والشباب بدورته العاشرة.

وأقيم مهرجان الشارقة السينمائى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.وقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث.

وشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لاربع أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما استضافت منصة "السجادة الخضراء"،، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى".

وكانت الدول المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.