جنا عمرو دياب تتألق بإطلالة شتوية في أحدث إطلالة لها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت جنا دياب إبنة الفنان المصري عمرو دياب عدة صور جديدة لها، وظهرت جنى في الصور بإطلالة شتوية متميزة ولاقت إعجاب متابعيها.

وظهرت جنى، بإطلالة ملفتة كالعادة، مرتدية توب باللون البني، وبنطلون أوي فريند، واسع.

ووضعت ميك اب خفيف برز جمال ملامحها وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وكان الفنان المصري عمرو دياب قد أعلن عن تأجيل حفله الّذي كان مقرراً أن يحييه في دبي بالإمارات العربيّة المتحدة.

وكتب الفنان عمرو دياب عبر حساباته على منصّات التواصل الاجتماعي "تضامناً مع الأحداث المؤلمة في غزة، تم تأجيل حفل الفنان عمرو دياب في كوكا كولا أرينا حتى إشعار آخر. قلوبنا تنبض بالدعم والتضامن مع أهل فلسطين في هذه الأوقات الصعبة".

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