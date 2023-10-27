محمد عساف: "غزة لا زالت صابرة .. رغم كل هذا الألم والدمار الكبير".

ميرنا وليد - بيروت - كتب الفنان الفلسطيني محمد عساف في منشور له وكتب: " لما نقول فلسطين أنت الروح و نن العين، مش كلام أغاني وأشعار، هاد إحنا وحياتنا ووجهتنا، فلسطين حرة، وجاي الحرية جاي".



وواصل استنكاره لوحشية جيش العدوان الإسرائيلي، بعد حربهم على قطاع غزة، إذ أعرب عن حزنه وأسفه لهذه المشاهد المؤلمة لأهل بلده.

وكتب محمد عساف،: "لا زالت غزة تتعرض للظلم والقصف والحصار، بيوت دمرت وعائلات شردت، وأطفال رضع ونساء قتلو بدم بارد، عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني، لم يبق شيء على حاله، لم يسلم البشر ولا الشجر ولا حتى الحجر، قصفو المستشفيات والجامعات والمدارس والمساجد والكنائس دمرو كل شيء، تغيرت الملامح، ولكن غزة لا زالت صابرة، رغم كل هذا الألم والدمار الكبير".