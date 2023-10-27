اليسا تعلن تأجيل طرح البومها الشتوي تضامناً مع غزة

ميرنا وليد - بيروت - رفضت الفنان اللبنانية إليسا الحديث عن ألبومها التي ستتم طرحه في شتاء 2023، مشيرة انه سيتأجل في الفترة الحالية.



قالت إليسا: "صعب في هذا التوقيت طرح ألبومي الجديد، وسط ما يحدث في غزة، ويجب احترام ذلك، شغلنا نكمله لأن هذا رزقنا، ولازم نشتغل، لكن ألبوم؟ أشعر أنه يجب أن ننتظر لنرى الوضع سيصل إلى أين"، وذلك في لقاء خلال تواجدها في السعودية.

ومن ناحية اخرى، عايدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مواطنتها وزميلتها الفنانة اللبنانية اليسا بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم، 27 تشرين الأول.

وكتب نانسي: "ينعاد عليكي بإيام كلها سلام صحة ونجاح! أحبك جدا".

من جهتها، وردت اليسا على معايدة نانسي لها، اذ كتبت: "شكرا لك.. أحبك".

ولاقت نانسي تفاعلا بين المتابعين الذين اشادوا بالعلاقة المميزة بين نانسي واليسا، والصداقة المميزة بينهما.