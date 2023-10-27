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ميرنا وليد - بيروت - قامت الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز برفقة عدد من الممثلين المصريين وأهمهم إلهام شاهين وعلا غانم وروجينا وزوجها نقيب الممثلين أشرف زكي وغيرهم، بزيارة الهلال الأحمر المصري وذلك لتقديم المساعدة في الجهود التي يقوم بها من أجل تقديم المساعدات للمنكوبين من الفلسطينيين في قطاع غزة خصوصاً والمساهمة في تعبئة الكرتونات المخصصة للمواد الغذائية والأدوية التي سيجري إرسالها عبر الشاحنات إلى أهل غزة.
ونشرت دنيا عدداً من الصور في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي يظهرها إلى جانب عدد من الممثلين والمتطوعين وهم يقومون بتجهيز المساعدات.
إشارة إلى أن آخر أعمال دنيا عبد العزيز كان مسلسل "المداح" الجزء الثالث الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرا، وتدور أحداثه حول الشيخ صابر الذي يقع في حرب مع عالم الجن ويحاول خلال أحداث العمل حماية نفسه وعائلته من شرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا عبد العزيز وإلهام شاهين وغيرهما يزورون الهلال الأحمر المصري من أجل غزة-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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