تايلور سويفت تطرح نسخة معاد تسجيلها وأغنيات جديدة من ألبوم 1989-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أسعدت تايلور سويفت معجبيها بنسخة مُعاد تسجيلها من ألبوم 1989، وهو الألبوم الأكثر مبيعًا في مسيرتها المهنية، بالإضافة إلى خمس أغانٍ لم تُسمع من تلك الجلسات.



وقد تسبب الطلب على سماع "نسخة تايلور" من ألبوم 2014 على وسائل التواصل الاجتماعي في حدوث مشكلات فنية في بعض خدمات البث.

إنها الأحدث في سلسلة إعادة التسجيلات التي قامت بها سويفت، التي تريد استعادة ملكية موادها القديمة.

ومن بين الأغاني الإضافية أغنية تسمى "Slut!" يسيء إلى سمعتها في ذلك الوقت.

وأغنية أخرى بعنوان آخر، بعنوان ?Is It Over Now تتضمن كلمات تتحدث عن وصف صديقها السابق بأنه "خائن كاذب"، وأدى إلى تكهنات محمومة حول من تشير إليه.

وقد حوّل الألبوم الأصلي سويفت إلى نجمة حقيقية، وفازت بجائزة غرامي لألبوم العام وأنتجت أغاني مثل Shake It Off وBlank Space وBad Blood.

بدأ مشروعها المستمر لإعادة النظر في عملها واستعادته بعد أن اشترى قطب الموسيقى سكوتر براون حقوق تسجيلاتها السابقة في عام 2019.

تمت إصدار أحدث عملية إعادة تسجيل في الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، وادعى المعجبون المتحمسون في إحدى المراحل أن بعض التطبيقات لم تعد تعمل حين أرادوا تشغيل الأغنيات.(ترجمة الفن)