أول تعليق لـ منى فاروق على واقعة تعدي شاب عليها

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت الفنانة منى فاروق، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة، بعدما اُتهمت شابًا بالتعدي عليها لفظيًا خلال تواجدها في أحد المولات الشهيرة بمنطقة في الشيخ زايد .

وجاءت بداية الواقعة عندما قام أحد الشباب المتواجدين في مول شهير بالتعرض للفنان مي فاروق محاولًا استيقافها، إلا أنها قامت بالرفض والانصراف، فقام بالسير خلفها مستقلا سيارته، وتعدى عليها بالسب والقذف، وردت عليه: «أنا محترمة جدا».

منى فاروق

وتجرى النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة حول هذه الواقعة، إذ كشفت التحقيقات الأولية أن الفنانة أشارت إلى تضررها من شاب في مول شهير وذلك لتعرضه لها بالسب والقذف، وأضافت أنها فوجئت أمس الخميس وأثناء تواجدها بمول شهير، قام أحد الشباب المتواجدين بالمول بالتعرض لها محاولًا استيقافها، إلا أنها قامت بالرفض والانصراف، فقام بالسير خلفها مستقلا سيارة، وتعدى عليها بالسب والقذف، وردت عليه: «أنا محترمة جدا».

منى فاروق

أول تعليق من منى فاروق على واقعة تعدي شابًا عليها

وعلقت منى فاروق على تعدى شخص عليها في أحد المولات، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وكتبت:" فيه حد تعدى عليا وانا معرفوش، واول مرة أشوفه في حياتي وتعرضت للسب والقذف والتعدي وسأتخذ كل الاجراءات القانونية ".