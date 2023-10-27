منى فاروق تريند.. والسر شخص مجهول

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة مني فاروق عن تعرضها للإهانة من قبل شخص مجهول في أحد المولات التجارية الشهيرة.

ونشرت الفنانة مني فاروق عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام بوست وقالت فيه:" الاخبار اللي نزلت مش حقيقية، وفعلا في حد تعدى عليا وانا معرفوش".

واستكملت حديثها قائلة: "وتعرضت للسب والقذف والتعدي وأخدت الإجراءات القانونية، وسوف اتخذ الإجراءات القانونية نحو كل موقع سرب أخبار مش حقيقية بقصد التشهيرة والترند ولم يرجع لي وهذا للتوضيح شكرا منى فاروق”.





ويذكر أن الفنانة منى فاروق قد أعلنت اعتزالها الفن، وذلك بمنشور كتبته عبر خاصية ستوري، على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وقالت: مساء الخير الكلام اللي بقوله ده خارج خالص عن فكرة إني أخد التريند وأعمل زي أي حد أنا قولت أعتزل الفن لسبب واحد إن هو ده مصدر رزقي الوحيد اللي أنا بحبه وعاوزة أشتغله لكن لما أوصل لمرحلة إني مش عارفة أدفع إيجار بيتي حاجة تتعب أنا محتاجة أشتغل عشان أعيش زي أي بني آدمة.

وأكملت: أنا غلط وربنا بيسامح ليه البني آدمين مش عاوزين يسامحه أنا بسمع بودني لا بلاش منى عشان الفيلم والدعاية ميضرش الفيلم أو المسلسل ليه يا ربي أنا بقيت منبوذة من كل الناس أنا مش طالبة غير اشتغل الحاجة اللي بحبها عشان أعرف أعيش.

وأنهت حديثها: “المجتمع حاططني في المكان الوحش بس مش يمكن عاوزه أبقى كويسة زي أي واحدة ليه يتقفلوها قدامي في كل حاجة عشان كدة أنا بناشد الدكتور أشرف زكي والأستاذ أشرف عبدالباقي وشركات الإنتاج محتاجة الشغل عاوزه أعرف أعيش ولما قولت قرار اعتزال من أجل لو حد شافني بشتغل في محل لبس أو أي شغل ميقولش إيه ده والله مش طالبة غير اشتغل أبوس ايديكم عاوزه أشتغل”.

وكان آخر أعمال الفنانة منى فاروق هو مسلسل "أيام" مع حورية فرغلي، شيري عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مي القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربي، تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.