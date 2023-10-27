فيديو.. يزيد الراجحي يكشف مؤهله الدراسي ويعلق بطريقة ساخرة على مستواه التعليمي

فاجأ رجل الأعمال يزيد الراجحي متابعيه خلال حديثه عن الجامعة ومؤهله الدراسي، حيث كشف في فيديو نشره على حسابه الشخصي عن عدم دخوله الجامعة من الأساس.

وألمح الراجحي إلى ضعف مستواه الدراسي بشكل ساخر، حيث أشار إلى أنه في المرحلة الثانوية كان على الحافة ووصف نفسه بأنه “الأول من الخلف”.

تلك التصريحات الصادمة ليزيد الراجحي أثارت انتباه الجمهور. وعلى الرغم من ذلك، يُعتبر الراجحي قدوة للكثيرين نظرًا لنجاحه في مجال الأعمال وإنجازاته الكبيرة. تعكس تلك التصريحات أيضًا أهمية العزيمة والتفاني في تحقيق النجاح بغض النظر عن الخلفية الدراسية.

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