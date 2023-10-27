حنان مطاوع: "صوت وصورة.. دق ناقوس خطر أضرار التكنولوجيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعربت الفنانة حنان مطاوع، عن سعادتها بنجاح مسلسلها الدرامي الجديد "صوت وصورة"، مؤكدة أن العمل دق ناقوس خطر أضرار التكنولوجيا.

وقالت حنان، ببرنامج "مساء الإمارات" المذاع على قناة "الظفرة": "المسلسل يناقش قصة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي أصبح موضوع الساعة وأن التكنولوجيا من الممكن أن تكون مصدر إلهاء وتزييف للحقائق.

وتابعت حنان: "المسلسل دق ناقوس خطر لأضرار التكنولوجيا، وتملك فكرة خوفي إنه يضر بنات تانيين، ده هيكون دافع إني أتحرك لأبلغ عنه".

وأضافت: "لديا كثير من العروض للمشاركة في موسم رمضان المقبل لكن ليس لديا الوقت الكافي لتحديد أية عمل أشارك فيه بسبب القيام بتصوير مسلسل (صوت وصورة) حتى الآن".

وأختتمت حديثها: معروض عليا فيلم سينمائي لكن لم أتعاقد عليه حتى الآن، وهو بمرحلة التحضيرات حاليا، والسينما وحشتني".

مسلسل "صوت وصورة" تقدم حنان مطاوع خلال أحداثه دور "رضوى" التي تتعرض للتحرش على يد طبيب أسنان شهير كانت تعمل في عيادته، فتقرر الإبلاغ عنه، لكن البلاغ لا يتم التحقيق فيه لعدم وجود أدلة، ويقود الطبيب حملة ضدها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وفي النهاية يقتل الطبيب فتتهم بقتله.