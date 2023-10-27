تركي آل الشيخ يكشف عن الأغنية الرسمية لـ "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن الأغنية الرسمية لـ "موسم الرياض" وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر "تركي" مقطع فيديو للأغنية عبر حسابه على تطبيق "X" وأوضح خلاله العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والغنائية ضمن موسم الرياض.

وعلق عليه قائلا: "أغنية موسم الرياض بالتعاون مع الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله، كلمات فهد المساعد، ألحان عمرو مصطفى، توزيع محمود صبري، وتريات أحمد حسن فكري، مكس وماستر جاسم محمد.

ويواصل "تركي آل الشيخ" الترويج لمباراة ملاكمة "معركة الأشرس" والتي تحظى بتغطية إعلامية عالمية بين الملاكم فرانسيس زافيير نجانو والملاكم البريطاني تايسون فيوري والمقرر إقامتها السبت 28 أكتوبر الجاري.

وأقيم مؤتمرًا صحفيًا كشف خلاله عن استعدادات تجري على قدم وساق من أجل المباراة المرتقبة، وأوضح "تركي" خلال الساعات القليلة الماضية عن وصول عدد من الملاكمين المشاركين بالنزال إلى جانب عدد من أبرز الملاكمين المعتزلين والذي سيشاركون بالحدث الاستثنائي منهم الملاكم العالمي، مايك تايسون.

وكشف "تركي" عن العديد من المسابقات الخاصة بالنزال والتي وصلت قيمة جوائزها لـ 100 ألف دولار إلى جانب عدد من السيارات الفارهة والتي يقوم "تركي" بمنحها للفائز عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X".

وعرض لـ "تركي آل الشيخ" مؤخرًا فيلم الرعب والتشويق "The Cello" في أول تجاربه السينمائية والمأخوذ من رواية بعنوان "تشيللو" وهي أولى روايات "تركي" ونشرت عام 2021.

يذكر أن، تركي آل الشيخ أعلن عن إقامة عدد من الحفلات الغنائية أون لاين لعدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي ما بين يومي 25 و26 أكتوبر الجاري وهم الفنان تامر عاشور، الفنانة أصالة، الفنانة إليسا، والفنان محمد عبده.