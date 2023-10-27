نجوم الدراما التركية في ضيافة تركي آل الشيخ لحضور "معركة الأشرس" ضمن موسم الرياض



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل عدد كبير من النجوم والمشاهير حول العالم التوافد على مدينة الرياض لحضور فعالية مباراة الملاكمة "معركة الأشرس" والمقرر إقامته مساء غدًا السبت برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو لوصول عدد من أبرز نجوم الدراما التركية اليوم الجمعة وهم بوراك أوزجيفيت، باريش أردونش وأكين أكنوزو وسط استقبال حافل من قبل القائمين على موسم الرياض، إلى جانب نشر "تركي" صور عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام" وأوضح خلالها وصول عدد من المشاهير والملاكمين المحترفين وحرص على التقاط عدد من الصور التذكارية معهم.

ويواصل "تركي" الترويج للحدث الاستثنائي في الشرق الأوسط وهي مباراة الملاكمة المرتقبة بين كلًا من الملاكم فرانسيس نجانو والملاكم البريطاني تايسون فيوري والمقرر إقامته مساء غدًا السبت.

وتحظى "معركة الأشرس" بتغطية إعلامية عالمية حيث كشف "تركي" خلال الساعات القليلة الماضية عن الاستعدادات النهائية من أجل المباراة التي ينتظرها الآلاف حول العالم وسط حضور لعدد من أبرز الملاكمين المعتزلين منهم الملاكم العالمي، مايك تايسون.

وأعلن "تركي" عن العديد من المسابقات الخاصة بالنزال والتي وصلت قيمتها لـ 100 ألف دولار إلى جانب عدد من السيارات الفارهة والتي يقوم بمنحها للفائز عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X".

يذكر أن تركي آل الشيخ عرض له مؤخرًا فيلم الرعب والتشويق "The Cello" في أول تجاربه السينمائية وهي رواية تحمل نفس الاسم لـ "تركي" ونشرت عام 2021.

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