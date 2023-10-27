شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة جواهر فى ختام مهرجان الشارقة السينمائى: أطفال فلسطين علمونا الصبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مديرة مهرجان الشارقة السينمائى للأطفال و الشباب، فى حفل ختام المهرجان المقام حاليا، على توجيه رسالة لأطفال فلسطين.

وقالت الشيخة جواهر فى كلمتها:" إحنا فى حضرة السينما و سحر الخيال نجتمع فى الشارقة لنكرم صناع الأفلام كنا مع موعد مع 81 حكاية حيث تنبض الثقافة بالحياة والابداع، وبدأنا المهرجان بحكاية فلسطينية ونفى بوعدنا وذهاب ريع المهرجان بالكامل لأطفال فلسطين الذين علمونا هؤلاء كيف يكون الصبر وكيف تولد الأحلام والإرادة ليتحولوا أبطال مشاهد تتناقلها كل الشاشات".

وأقيم مهرجان الشارقة السينمائى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر االجارى.وقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث.

وشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لاربع أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما استضافت منصة "السجادة الخضراء"،، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى".

وكانت الدول المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.