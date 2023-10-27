شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لـ جوائز مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في دورته العاشرة التي أقيمت في الفترة ما بين 22 إلى 28 أكتوبر الجاري عن جوائز هذه السنة وجاءت كـ التالي:

افضل فيلم روائي طويل هو الفيلم السوري "نزوح".

افضل فيلم قصير هو الفيلم الإيراني "دودة القز".

افضل فيلم خليجي قصير هو فيلم "سكون".

افضل فيلم رسوم متحركة طويلة هو فيلم "تلة حصي".

افضل فيلم رسوم متحركة قصيرة هو فيلم النرويجي البلجيكي"Titina".

افضل فيلم من صنع الطلبة هو فيلم "hope”.

افضل فيلم من صنع الاطفال واليافعين هو فيلم "ضمير متصل".

تنوية خاص لـ فيلمي "قبلة القطة" و "حادي العيس".

تكريم خاص لـكل من :

الدكتور والمؤلف مدحت العدل

سونجكيو تشو

محمد حاي

غدير السبتي

محمد الكندي

محمد قبلاوي - رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية

مونيكا واهي

الناقد الفني أحمد شوقي

توماس داناي

سحر عبد الله

توماس كوتشيرا

عبدالرحمن الغنام

جيزا م. توث

تكريم خاص للفنان السوري سامر المصري

تكريم خاص لـ الاعلامي ايمن النمر

و

أقيم مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.

وقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث.

وشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لاربع أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى".

وكانت الدول المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.