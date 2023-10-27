محمد عبده وأصالة يحييان حفلا ناجحاً "أونلاين" في موسم الرياض

ميرنا وليد - بيروت - قدم الفنان السعودي محمد عبده والفنانة السورية أصالة حفلاً ضمن ثاني حفلات موسم الرياض "الأونلاين" التي أقيمت مساء أمس الخميس، من إخراج كميل طانيوس، فتصدرا الترند في السعودية وعدد من الدول العربية.



وتحت شعار "انطرب عن بعد، سلطن في مكانك" تابع الجمهور الحفلة التي شهدت غناء مشترك بين الفنانين وفقرات خاصة لكل واحد منهما على حدة، وحرصا على أداء عدد من الأغنيات الطربية.

ورحبت أصالة بـ محمد عبده بداية والتقطا الصور التذكارية قبل أن ينطلق الحفل الذي شهد انسجاماً وتناغماً كبيرين بينهما.