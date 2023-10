فرقة البيتلز تتحضر لطرح أغنية باستخدام الذكاء الإصطناعي

ميرنا وليد - بيروت - أعلن عضوا فرقة البيتلز بول مكارتني ورينغو ستار عن استعدادهما لإصدار أغنية جديدة سُجّلَت ومُزِجَت مكوّناتها بفضل برنامج للذكاء الاصطناعي.



وقد أُنجِزت أغنية (Now and Then) خلال العام الفائت في أحد استوديوهات لوس أنجلوس، من خلال مزج إيقاعات كل من رينغو ستار على الدرامز وبول مكارتني على البيانو، مع أداء مكارتني وستار.

وقد جرى استنباط الأغنية استنادا إلى نسخة أوليّة لها سجّلها جون لينون في سبعينيات القرن العشرين، وأعطتها أرملته يوكو أونو بعد وفاته إلى أعضاء الفرقة الآخرين الذين أكملوها، لكن من دون أن يتوصلوا إلى نوعية جيّدة تتيح إصدارها، وأضيفت إلى النسخة الأولية الأساسية موسيقى عزفها جورج هاريسون، الذي توفي عام 2001 على غيتار كهربائي وصوتي سنة 1995.

يأتي هذا العمل، الذي سيصدر في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أكثر من 53 سنة على انفصال أعضاء الفرقة البريطانية.