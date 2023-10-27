ميرنا وليد - بيروت - بدأ فريق عمل مسلسل تاج تصوير المشاهد الأولى منه في العاصمة السورية دمشق وذلك تحضيراً لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

ويلعب البطولة في المسلسل كل من الممثلين السوريين بسام كوسا وتيم حسن و نخبة من الممثلين نذكر منهم فايا يونان ونورا رحال وغيرهم، وهو من من إنتاج شركة الصباح للإنتاج الفني وإخراج سامر البرقاوي وكتابة عمر أبو سعدة، ومن المقرر أن تنضم الممثلة إيفلين حسن لأسرة العمل بدور بطولة وتجسد إحدى الشخصيات المهمة.

وتدور أحداث المسلسل خلال فترة خمسينيات القرن الفائت ولم تعرف بعد الخطوط الرئيسية للقصة.

إشارة إلى أنّ تيم حسن شارك في رمضان 2023 بمسلسل "الزند"، وجاء الاعلان عن حضوره في مسلسل "تاج" الذي ينتمي إلى الحقبة الماضية أيضاً، لينفي صحة الأخبار المتعلقة بجزء ثانٍ من "الزند".

كانت هذه تفاصيل خبر تيم حسن وبسام كوسا يباشران تصوير مسلسل "تاج" استعداداً لرمضان 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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