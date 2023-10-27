قدمت باقة من الأغنيات الوطنية.. تفاعل كبير مع فرقة محمد فوزى للموسيقى فى حفل المركز الثقافى بطنطا

ياسر رشاد - القاهرة - شهد المركز الثقافى بطنطا الخميس الماضى حفلا لفرقة محمد فوزى للموسيقى العربية بقيادة الفنان المايسترو محمد الحداد، والتى تنوعت فقراتها بين الأغانى والأوبريتات الوطنية، استمرارا لبرنامج احتفاء الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة.

قدمت الفرقة أغنيات «ولا أى كلام عن مصر، الضمير العربي، ياقدس ثار الغضب من أعمال المايسترو الراحل الفنان سارى دويدار، زهره المدائن، تحيا مصر»، وبمشاركة مجموعة من الأطفال.

تخلل الفقرات «ميدلى وطني، سيادة المواطن، خلى السلاح صاحي، رايحين، بلدي، البندقية اتكلمت، صورة، عاش اللى قال، قالو ايه علينا، بسم الله، أحلف بسماها»، واختتم الحفل بأوبريت «وطنى الأكبر».

الحفل نظم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، وشهد حضورا وتفاعلا جماهيريا كبيرا مع فنانى الفرقة والأغنيات المقدمة.

يذكر أن الذكرى الـ 57 للموسيقار الراحل محمد فوزى مت يوم 20 أكتوبر الماضى. وكان تلك الحفل على هامش الاحتفال بذكرى رحيل محمد فوزى ابن مدينة طنطا.