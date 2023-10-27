فيدرا تواصل دعم فلسطين: "العالم كله شاف اليهود يتظاهرون ضد إسرائيل‬"



محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة فيدرا مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، تحدثت خلاله عن موقف اليهود حول العالم من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت فيدرا خلال الفيديو الذي نشرته: " في حد عمره شاف عرب تتظاهر ضد فلسطين، ولكن العالم كله شاف اليهود بالآلافات تتظاهر ضد إسرائيل".

وكانت الفنانة فيدرا قد أعربت منذ بداية الحرب على فلسطين عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ونشرت عدد كبير من المنشورات على صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، دعت خلالها للشعب الفلسطيني بالنصر، ولأهل غزة بالرحمة.

كما نشرت فيدرا مؤخرا مقطع فيديو ظهر خلاله عدد من الفنانين أعلنوا اتحادهم ودعمهم للشعب الفلسطيني، وكتبت :"متحدون ضد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وقتل المدنيين الفلسطينيين والأطفال، واستطردت: نحن جميعا نطالب بوقف إطلاق النار والسلام والعدالة، واختتمت كلامها قائلة: "الإنسانية تطالب بوقف إطلاق النار."