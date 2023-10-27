خالد جلال يفتتح مسرحية "يوم عاصم جدا" وسط حضور جماهيري كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الكوميدي الجديد "يوم عاصم جدا"، بحضور الفنان ياسر الطوبجي مدير فرقة المسرح الكوميدي، أمس الخميس، على مسرح السلام بشارع القصر العيني، وسط إقبال جماهيري كبير.

من جانبه أكد المخرج خالد جلال، أن العرض ضمن سلسلة العروض بخطة البيت الفني للمسرح التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" فى المسرح القومي بالعتبة .

العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، ويقدم يوميا عدا يوم الثلاثاء، وتدور أحداث المسرحية في منزل عاصم السرياقوسي الذي يعيش فيه أحفاده بعد أعوام من وفاته هو وزوجته، وتتوالى الأحداث بشكل كوميدي فانتازي .

مسرحية "يوم عاصم جدا" بطولة "مصطفى منصور، هايدي رفعت، مجدي البحيري، شريهان الشاذلي، سلوى عزب، ياسر الرفاعي، آيه خلف، مازن المونتي" بالاشتراك مع "مصطفى بهنسي، أحمد هيثم، مريم عبد المطلب، ياسين محمد"، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، ديكور محمد فتحي، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة عز حلمي، مكياچ أمل حسام، استعراضات حسن شحاتة، سوشيال ميديا محمد فاضل، كتابة وأشعار أيمن النمر، مخرج منفذ نور سمير، فكرة وإخراج عمرو حسان .