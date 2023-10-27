بعد صاروخ طابا ومقذوف نويبع.. نبيل الحلفاوي يوضح: "حوادث متعمدة لاستدراج مصر"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على الصاروخ الذي استهدف مدينة طابا وأسفر عن تلفيات في مبنى الإسعاف وإصابة 6 أشخاص إلى جانب سقوط مقذوف في مدينة نويبع وسط مواصلة الجهات الرسمية المصرية التحقيق في الأمر.

وأوضح "الحلفاوي" عن عدم فهم البعض الذين يطالبون الجيش المصري برد فعل على ما يحدث من هجوم متعمد على الأراضي المصرية في سيناء وأن الأمر ليس كما يتصوره البعض.

ونشر "الحلفاوي" بوست عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق خلاله قائلا: "الحرب للدفاع عن الأمن القومي، الحرب بسبب حوادث عرضية في منطقة مشتعلة أو حوداث متعمدة من أصحاب مصلحة لاستدراج مصر، هو إخلال بالأمن القومي".

ولاقى تعليق "الحلفاوي" إعجاب متابعيه على حسابه قائلين: "الكلام السليم وصوت العقل، ربنا يحفظ مصر، وما علينا غير الثبات، لازم نكون على قلب رجل واحد ونقول يارب، بالظبط مش كل واحد يجر شكلك تقوم تديله اللي هو عاوزه ضبط النفس عمره ما كان ضعف".

ويواصل "الحلفاوي" تعليقه على الأحداث المؤسفة التي تحدث في غزة ومواصلة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني واستشهاد الآلاف من المدنيين بعد قصف العديد من المنازل والأماكن الحيوية.

وكان لـ "الحلفاوي" تعليقًا منذ أيام على محاولة الكيان الصهيوني نزوح الفلسطينيين لأرض سيناء والذي لاقى استنكار ورفض من قبل الحكومة المصرية ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وعلق "الحلفاوي" على محاولات الكيان الصهيوني الفاشلة قائلا: "أهل غزة أكثر صلابة مما تظن لن يتركوا أرضهم، أما عن الشعب المصري فعندما يقرر يفرض قراره، رفض الهزيمة عندما خرج في 9 يونيو 67 وبدأت إعادة بناء القوات المسلحة وحرب الاستنزاف، وفرض الحرب لاستعادة سيناء، وقرر في 30 يونيو وفرض قراره".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي كانت بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان عام 2022.