انهيار الفنان سمسم شهاب في عزاء زوجته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل عزاء زوجة الفنان الشعبي، سمسم شهاب بمسجد طلعت حرب في إمبابة والتي وافتها المنية مساء أمس الخميس بعد صراع مع المرض.

وظهر "سمسم" وهو "منهار" في البكاء خلال استقباله الوافدين من عائلته وأصدقائه المقربين الذين حرصوا على مواساته في محنته ومؤازرته.

وأعلن "سمسم شهاب" عن وفاة زوجته عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" قائلا: "توفت إلى رحمة الله زوجتى، أسألكم الدعاء".

وكشف "سمسم" عن معاناة زوجته مع مرض السرطان خلال الفترة الماضية وطالب متابعيه بالدعاء لها إلى أن تدهورت حالتها الصحية ونقلت لإحدي المستشفيات.