" ماعرفوش وعمري ماشفته".. منى فاروق تكشف تعرضها لمضايقات من قبل مجهول وتتخذ الإجراءات القانونية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة منى فاروق عن تعرضها لمضايقات من قبل أحد الأشخاص وذلك خلال محادثة بينهما نشرتها على استوري حسابها الرسمي على "انستجرام".

وأوضحت "منى" خلال نص المحادثة التي دارت بينهما عن إلحاح هذا الشخص لطلب رقم هاتفها، إذ قام بمراسلتها ومضايقتها وهو ما كشفته "منى" خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت "منى" ردها على هذا الشخص قائلة: "الأخبار اللي نزلت مش حقيقية وفعلًا في حد تعدي عليا وأنا معرفوش نهائي وأول مرة أشوفه في حياتي، وتعرضت للسب والقذف والتعدي".

واستكملت: "وأخذت الإجراءات القانونية وسوف اتخذ الإجراءات القانونية نحو كل موقع سرب أخبار مش حقيقيه بقصد التشهير والترند ولم يرجع لي".

ويذكر أن منى فاروق شاركت في أكثر من عمل درامي ، كان آخرها مسلسل "أيام" مع حورية فرغلي، شيري عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مي القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربي، تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.