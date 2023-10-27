السقا وكرارة وريهام حجاج...نجوم الفن يكثفون الدعاء بعد القصف البري لـ غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن عدد من نجوم الفن ومشاهير الإعلام المصري عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، وأهالي مدينة غزة الذين يتعرضون لهجوم شرس وقصف بري غير مسبوق من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلية، والذي راح ضحيته آلاف الشهداء من أهالي فلسطين ومن بينهم عدد كبير من الأطفال.

ونشر الفنان أمير كرارة منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماع "تويتر"، دعا خلاله للشعب الفلسطيني بالنجاة مما يتعرضون له، إذ قال : "يا منجي، نجهم، وتابع : " نحن الذين لا حيلة لنا، والحول والقوة كلها لك، يارب".

أما الفنان أحمد السقا نشر أيضا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عدد من الصور للخراب والدمار الذي تسببه قوات الإحتلال الإسرائيلي بمدينة غزة، بسبب القصف المستمر والذي يستهدف المدنيين العزل.

كما كتب السقا معلقا على الصور التي نشرها: "اللهم كن لأهل غزة عونا ونصيرا، وبدل خوفهم أمنا."

ومن جانبها نشرت الفنانة إيمان العاصي منشورا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، أعربت خلاله عن غضبها الشديد مما يتعرض له الفلسطينيين ووصفت شعورها بالعجز والذل والقهر، حيث قالت: " غزة الآن تحت قصف شديد، مع انقطاع تام للكهرباء والانترنت، وتابعت بحزن: " لا يوجد أشقاء يا فلسطين خذلكم الجميع، أشعر بالعجز والذل والقهر سيكتب أساميكم جميعا في التاريخ، والتاريخ لا يرحم متخاذل".

واختتمت العاصي منشورها قائلة: " سامحونا نحن كشعوب لا نملك من أنفسنا شيء".

وفي نفس السياق أعلنت الفنانة ريهام حجاج عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، خلال أكثر من منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وأعربت عن حزنها الشديد داعية الله عز وجل أن يهزم قوات الإحتلال التي وصفتهم بأنهم تجبروا حيث قالت: " يارب، لقد تجبروا فأرهم جبروتك ".

وأعلنت الإعلامية رضوى الشربيني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، عن ورود أنباء حول بدء الغزو البري، وقيام قوات العدو بقصف عنيف على جميع أنحاء غزة، وقطع كافة الاتصالات والانترنت عن الفلسطينيين.

وقالت الشربيني خلال منشورها: " عاجل.. قصف عنيف على جميع أنحاء غزة، وقطع كافة الإتصالات، وأنباء عن بدء الغزو البري، وتابعت داعية الله : " اللهم الطف بهم وانصرهم وثبتهم، ونعوذ بالله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع صرفا ولا دفعا ولا وصولا."