شكرا لقرائتكم خبر عن أفيش فيلم "أنا وابن خالتى" قبل عرضه فى السينما 13 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم "أنا وابن خالتى" بطولة النجمين بيومى فؤاد وسيد رجب، أفيش الفيلم المقرر طرحه 13 ديسمبر المقبل بدور العرض، وتدور أحداث الفيلم حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

فيلم "أنا وابن خالتى" بطولة النجوم سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنى، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

يشار إلى أن سيد رجب كانت آخر أعماله السينمائية فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو وعدد كبير من الفنانين، كما ينتظر بدء تصوير فيلم ولاد رزق 2 مع المخرج طارق العريان.

أما النجم بيومى فؤاد ينتظر بدء تصوير فيلم "فرقة الموت" مع النجم أحمد عز والمقرر انطلاقه الفترة المقبلة وهو من إخراج أحمد علاء.